Владимир Рыков: "Краснодар" - хорошая команда, которая не зря идет в лидерах"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара"(0:0) отметил, что ничейный результат справедливый. Футболист также добавил, что "быки" – хорошая команда, которая не зря идет в лидерах.

– При атаках "Краснодара" у вас опускались в оборону Рауш и Ташаев. Иногда до шести человек доходило.

– Они доигрывали со своими защитниками. Это было указание тренера. Такого нет, чтобы мы в шесть защитников действовали. Просто ребята играли по моменту.

– Самый острый эпизод был на 75-й минуте, когда Вандерсон вскочил один на один. Что там произошло?

– Думаю, там больше "Краснодар" хорошо разыграл момент. Мне кажется, ни у кого не получилось играть так, чтобы краснодарцы не создавали моменты. Один момент за игру – нам еще повезло.

– То есть ничейный счет справедливый.

– Да.

– У "Динамо" были проблемы с выходами из обороны. Это фактор погоды сказывался?

– У "Краснодара" сзади были свободные зоны, и мы пытались туда выходить. Плюс у нас новая связка: Черных под нападающими и Обольский. Может, у них что-то не получалось. Но некоторые моменты были хорошие.

– Кирилл Панченко сегодня сыграл первый матч.

– Хочу поздравить его с возвращением. И болельщики Кирилла хорошо приняли. Дай бог, чтобы он дальше прибавлял. Он нам еще поможет.

– А кто сегодня был у соперника самый опасный на поле?

– Вся команда у них хороша и линия атаки очень сильная.

– "Краснодар" не разочаровал? Все-таки идет на втором месте.

– Нет. Почему? Это больше погода виновата. Краснодарцы пытались разыграть мяч до верного. Это хорошая команда, которая не зря идет в лидерах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)