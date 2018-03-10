Владимир Рыков: "Краснодар" - хорошая команда, которая не зря идет в лидерах"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара"(0:0) отметил, что ничейный результат справедливый. Футболист также добавил, что "быки" – хорошая команда, которая не зря идет в лидерах.
– При атаках "Краснодара" у вас опускались в оборону Рауш и Ташаев. Иногда до шести человек доходило.
– Они доигрывали со своими защитниками. Это было указание тренера. Такого нет, чтобы мы в шесть защитников действовали. Просто ребята играли по моменту.
– Самый острый эпизод был на 75-й минуте, когда Вандерсон вскочил один на один. Что там произошло?
– Думаю, там больше "Краснодар" хорошо разыграл момент. Мне кажется, ни у кого не получилось играть так, чтобы краснодарцы не создавали моменты. Один момент за игру – нам еще повезло.
– То есть ничейный счет справедливый.
– Да.
– У "Динамо" были проблемы с выходами из обороны. Это фактор погоды сказывался?
– У "Краснодара" сзади были свободные зоны, и мы пытались туда выходить. Плюс у нас новая связка: Черных под нападающими и Обольский. Может, у них что-то не получалось. Но некоторые моменты были хорошие.
– Кирилл Панченко сегодня сыграл первый матч.
– Хочу поздравить его с возвращением. И болельщики Кирилла хорошо приняли. Дай бог, чтобы он дальше прибавлял. Он нам еще поможет.
– А кто сегодня был у соперника самый опасный на поле?
– Вся команда у них хороша и линия атаки очень сильная.
– "Краснодар" не разочаровал? Все-таки идет на втором месте.
– Нет. Почему? Это больше погода виновата. Краснодарцы пытались разыграть мяч до верного. Это хорошая команда, которая не зря идет в лидерах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Динамо Москва (футбол)
- Краснодар
- Константин Рауш
- Владимир Рыков
- Кирилл Панченко
- Вандерсон Масиэл
- Федор Черных
- Александр Ташаев
- Николай Обольский