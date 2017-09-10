Владимир Рыков: "Динамо" пока рано списывать со счетов"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что ни одна из команд не наиграла на победу. Он также добавил, что поддерживал нападающего санкт-петербургской команды Александра Кокорина, даже когда в него никто не верил.

– Боевая и равная игра получилась, много было борьбы, – сообщил Рыков. – Игра была до гола: кто забил бы, тот и выиграл бы. На победу не наиграл никто.

– Показалось, что динамовцы вышли особенно заряженными на сегодняшнюю встречу.

– Конечно, многие эксперты сказали, что мы плохо играем. Все наши ребята бьются, показывают хорошую игру, поэтому нас рано списывать со счетов.

– Вы могли и победить сегодня?

– Да, Кирилл в перекладину попал. Мог выиграть и "Зенит".

– Артем Дзюба "растворился" после выхода на поле?

– Артем – хороший футболист, его сильная сторона – единоборства в штрафной, что "Зенит" и пытался создать, подавая с фланга.

– Как прокомментируете эпизод с падением Александра Кокорина в первом тайме?

– Я не видел, поскольку находился в пылу борьбы. Судья не показал, значит не было. В целом арбитр – молодец, хорошо справился и лишних свистков не давал.

– Сегодня вы кричали так, что было слышно всем трибунам.

– Недавно Тиам влился в команду, надо было подсказывать и объяснять. Может, где-то эмоции захлестывали, потому что очень хотелось набрать очки.

– На каком языке подсказывали?

– Он немного понимает русский, говорили, как он должен вести себя на стандартах.

– С кем из "Зенита" обменялись футболками?

– С Сашей Кокориным. Мы с ним хорошо общаемся. Когда никто в него не верил, я его поддерживал, поскольку видел, как он тренировался, когда вместе были в "Динамо". (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"