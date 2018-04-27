Владимир Путин: "Выдающиеся достижения ЦСКА - наша общая гордость и национальное достояние"

Президент РФ Владимир Путин поздравил ЦСКА с юбилеем. Сегодня клубу исполняется 95 лет.

"Уважаемые друзья!



Поздравляю армейцев всех поколений и их преданных болельщиков со знаменательным событием – 95-летием Центрального спортивного клуба армии.



За минувшие годы ЦСКА прошел большой, насыщенный путь от опытно-показательной площадки Всевобуча до одного из наиболее титулованных спортивных клубов страны, вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта.



Среди его воспитанников – блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.



Важно, что нынешние спортсмены-армейцы с уважением относятся к легендарным традициям предшественников, своими успехами укрепляют авторитет родного клуба и статус России как великой спортивной державы: подтверждают свои лидерские позиции в гимнастике и фигурном катании, показывают отличные результаты в легкой атлетике и единоборствах и, конечно, в таких популярных игровых видах спорта, как футбол, хоккей, баскетбол.



Хочу искренне поблагодарить всех и, прежде всего, уважаемых ветеранов клуба за самоотверженный, упорный труд на благо Родины.



Желаю вам удачи и всего наилучшего" - говорится в заявлении Путина на официальном сайте Президента РФ.