Владимир Пресняков-старший: "Спартаку" нужен такой тренер, как у ЦСКА"

Известный музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший – о ничьей красно-белых в матче 2-го тура Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) и будущем главного тренера москвичей Массимо Карреры.

– Согласны, что если судить по содержанию игры с испанцами, "Спартак" оживает?

– Похоже. Команда не казалась безвольной, прямолинейной. В последнее время она часто бывала каким-то не спартаковским "Спартаком". Сейчас же с выдумкой действовали. Жаль не смогли удержать победу. Недоумеваю, почему судья постоянно добавлял ко второму тайму время, которое уже закончилось. Также не понимаю, почему не засчитан гол Мельгарехо: повтор не дает ощущения, что парагваец оказался в офсайде.

– После матча владелец "Спартака" Леонид Федун сказал, что уже не хочет ни в кого верить, а только в спортивный результат. Что это может значить для Карреры?

– Посмотрим, что получится с "Енисеем" (встреча 10-го тура РПЛ пройдет 7 октября в Красноярске – Прим. "СЭ"). Полагаю, что если "Спартак" потерпит поражение, то карьера Карреры в московской команде завершится.

– Кого видите в качестве преемника?

– Нужен такой тренер, который сейчас у ЦСКА. А так… Кого брать? Совершенно неясно. Будем дальше смотреть, но я поймал себя на том, что гораздо спокойнее, чем раньше, переношу неудачи "Спартака". Мне стало как-то не по себе от этого ощущения. Вчера тоже был готов к тому, что проиграем. Я собой сильно возмущен. (Арман Мкртчян)