Владимир Пресняков-старший: "Сейчас "Спартак" играет в дворовый футбол"

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший поделился с "СЭ" своим мнением об игре красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3). После четырех туров москвичи делят с шотландцами второе место в группе G - оба клуба набрали по 5 очков. Лидирует испанский "Вильярреал" с 6 очками, замыкает квартет австрийский "Рапид", у которого 4.



- Какое впечатление производит на вас команда без Массимо Карреры? – вопрос Преснякову.

- На мой взгляд, сегодняшний "Спартак" без Массимо - это то же, что и "Спартак" с Массимо, вот только, к сожалению, не двухлетней давности. Красно-белые такие же, какими были весь последний год. Да, победа над "Рейнджерс" доставляет, как сказали бы дипломаты, сдержанную радость, но игра-то все равно дворовая! К тому же, и шотландский клуб уже не тот, что когда-то, и даже несмотря на это защита у спартаковцев - проходной двор, никто никого не подстраховывает. Словно говорят соперникам: "Идите, ребята, забивайте - мы очень-очень гостеприимны".

Голов в итоге столько, что есть ощущение, что мы смотрели мини-футбол. И отскоки, и мячи в свои ворота – все в наличии. Такой "веселостью" "Спартак" даже напомнил бесковские и романцевские времена, и как давний поклонник красно-белых, я, конечно, рад ей и результату. Но если говорить строго, то сегодняшний "Спартак" - это не "Зенит" и не ЦСКА. И, увы, даже не "Локомотив". (Наталия Соломатина)

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