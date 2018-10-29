Владимир Пресняков-старший: "По новостями о Кононове складывалось ощущение, что "Спартак" уже не великая команда. Я – за Карпина"

Известный музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший прокомментировал "СЭ" возможное назначение на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина, который сейчас занимает аналогичную должность в "Ростове".

22 октября совет директоров московского клуба отправил в отставку Массимо Карреру. На данный момент обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.

По нашей информации, в воскресенье представители руководства "Спартака" встречались с Карпиным. Он дважды возглавлял команду – с апреля 2009-го по май 2012 года, а также с конца 2012-го по март 2014 года.

– Карпин? А ведь это не так и плохо – при нем два раза брали серебро, – сказал Пресняков. – Это прекрасный мотиватор. В "Ростове" у него сейчас удачный период. На мои варианты тандема тренеров Аленичев-Титов или Бородюк-Корнеев никто даже не смотрит. Но кандидатуру Карпина одобряю. Нормальный специалист, к тому же спартаковец.

– Разбудит коллектив?

– Да. Валерий что-то с ними сделает, к тому же может показать пример на поле. Он же был классным игроком. Ему только помощников нормальных, чтобы футболисты не бегали так, будто гиря на ногах висит. Карпин сумеет найти общий язык с людьми – в меру строгий человек, но не чурбан холодный.

– А ему самому, полагаете, это нужно? Уйти из команды, к которой нет такого внимания, в ту, где постоянно что-то происходит.

– Надо привыкать к давлению, к тому, что пресса станет писать. Тренер – "расстрельная" должность. Но у Карпина крепкие нервы, может все выдержать.

– Руководство может вернуть доверие болельщиков, назначив Карпина?

– Конечно. Трибуны такой шаг должны одобрить. Перестанут кричать глупости о том, что Глушакова или кого-то другого нужно выгнать. Еще мы помним про "Валера, верим!". Почему бы эти два слова сейчас не использовать? Я вот верю в Валеру. Может "Спартак" не станет чемпионом, как ежегодно происходило при Романцеве и дважды при Бескове. Но второе место тоже хорошо. Мне идея с Карпиным нравится. По новостям о Кононове складывалось ощущение, что "Спартак" уже не великая команда, а заурядный коллектив, куда можно брать еще ничего не добившихся тренеров. Дай бог, чтобы пришел Карпин. (Арман Мкртчян)