Владимир Пресняков-старший – о выкриках болельщиков "Спартака" в адрес Глушакова: "Ну сколько это будет продолжаться?!"

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший поделился с “СЭ” своим мнением о первой победе красно-белых под руководством Олега Кононова. Москвичи выиграли в 15-м туре на своем поле у "Крыльев Советов" (3:1).

– Нужно придавать большое значение победе? Ведь превзошли аутсайдера.

– "Спартак" и им проигрывал, так что надо радоваться, – признался Пресняков. – Но я спокойно к этому успеху отношусь. Ничуть не ликовал. Все только начинается. В любом случае, должен поздравить тренера Кононова – важно хорошо дебютировать. Дальше будем надеяться, что тренерский штаб и команда сделают выводы и все наладится.

– Стартовый состав вас удивил?

– Он говорит о том, что новый тренер не стал идти на поводу у фанатов. Именно Кононов отвечает за результат. И таким составом победил – пусть и "Крылья Советов". Но начало положено.

В отношении Кононова я был настроен скептически, потому что не знал его, но читал и разговаривал с некоторыми людьми, которые больше знают об этом специалисте – почти все отзывы положительные.

Да, говорят, что он излишне мягкий, хотя на мой взгляд, Кононов может жестко потребовать от команды, даже если внешне выглядит не таким.

Мне понравилось его интервью, где он высказался о "Спартаке" Бескова, Романцева. Это была моя любимая команда. Она играла весело, в атаку и не казалась бездушной машиной. Будем надеяться на Кононова и игроков.

– Артем Ребров в старте удивил?

– Даже если Селихов выздоровел, то все равно пусть выходит Артем. У меня к нему есть давняя симпатия. Чисто психологически ему пришлось нелегко. Но человек не плакался, а тренировался. Футбольная жизнь не всегда справедлива. Появляется кто-то молодой, который затмевает, удачно проводит один матч, и ветерана начинают забывать. Иной раз даже говорят о нем нелицеприятные вещи. Например, как про Глушакова – Денис заслужил более уважительного отношения.

Его не могут простить. Сколько это будет продолжаться? Психологически трудно все это выдерживать. Надо быть людьми, в конце концов. У человека есть своя жизнь, психология, нервы. Нам всем легко рассуждать, сидя на трибуне или у телевизора, попивая пивко. У нас же люди досконально разбираются в трех вещах – медицине, музыке и футболе. Так и живем. (Арман Мкртчян)