Владимир Пресняков-старший: "Каррера вел себя как капризный подросток"

Известный музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший высказался об отставке Массимо Карреры. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня он был уволен после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд в РПЛ на своем поле, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

– В целом отношение к решению руководства клуба положительное, – говорит Пресняков. – Конечно, есть сомнения – в команде часто меняют тренеров, но Каррера вел себя как капризный подросток в истории с Глушаковым и Ещенко. Главное – это результаты. Пошли проигрыши, а победы были неубедительными и мало интересными. Не спартаковскими. Зато поражения – естественными. Кроме того, мне кажется, у Карреры в команде были любимцы, которых он ставил в состав с упорством, достойным лучшего применения, а они не справлялись.

– Кто должен сменить итальянца?

– Россиянин. От иностранцев даже в "Зените" толку мало. Они приезжают исключительно за деньгами. Не все, но большинство. Сейчас поговаривают, что может прийти Черчесов. Это было бы совсем неплохо. Но я больше склоняюсь к тренерскому тандему. Например, Корнеев и Бородюк, которые многое взяли от Хиддинка. Или почему бы не вернуть тех, кто в позапрошлом сезоне предопределил чемпионство – Аленичева и Титова? Проходила информация о Бердыеве, но это сомнительный вариант, потому что он захочет сам всем руководить. (Елена Григорьевская)