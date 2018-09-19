Владимир Пресняков-старший: "Глушаков еще обязательно заиграет, не дай бог, чтобы в другой команде"

Известный музыкант и болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший прокомментировал скандал вокруг полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Сегодня утром по соцсетям стали гулять сразу два видеоролика. Содержание обоих следующее: человек, похожий на Глушакова, находится в бане. Туда пытается попасть дама (голос похож на голос супруги Глушакова – Дарьи) и упрекает героя видео в измене жене перед одним из матчей "Спартака". На записи присутствует еще одна женщина, которая не произносит ни слова.

Также ранее Глушаков был отстранен от занятий с основным составом после лайка в соцсети под стихотворением с критикой главного тренера Массимо Карреры.

– Глушаков после всего этого сможет вернуться на уровень чемпионского сезона?

– Он еще обязательно заиграет и будет делать это очень здорово, Дениса не сломать. Единственное – не дай бог, чтобы он показывал хороший футбол в другой команде. "Спартак" уже расставался с людьми, которые потом зажигали. Посмотрите на героя нашего времени, того, который умеет правильно честь отдавать. Тоже ведь немалое отношение имеет к нашему клубу! "Спартак" с уходом Дзюбы лишился крепкого нападающего, как принято таких называть, таранного типа. Важно теперь не потерять Глушакова. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Преснякова