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Владимир Пресняков-старший: "Должен ли Каррера продолжить работать в "Спартаке"? Есть сомнения"

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Известный российский музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший остался разочарован игрой красно-белых в матче 7-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (1:2). 
 
- Мне Каррера многим нравился - хотя бы тем, что не обвинял судей, как многие другие, всегда был довольно корректен, но вот в ситуации с Романом Пилипчуком все вышло иначе, - сказал Пресняков. - С этим специалистом расстались без сожаления, и, думаю, в воскресной победе "Ахмата" над "Спартаком" велика именно его заслуга. Предположу, что он знал, что посоветовать Рашиду Рахимову.
 
- Должен ли Каррера продолжать работу в "Спартаке"?

- Определенные сомнения есть, но, мне кажется, ему в любом случае надо дать какое-то время - тем более, сейчас в команде достаточно травмированных. Хотя последнее поражение сильно навредило "Спартаку". Но кем сейчас заменить Карреру? Кто из наших тренеров мог бы сейчас возглавить красно-белых? Или опять будет кто-то из так называемых "искателей денег"?

Я считаю великим тренером Олега Романцева, но он не хочет возвращаться к активной деятельности. Каррера прямо как Юрий Семин - выиграл чемпионство, когда на него почти не обращали внимания. А как начали обращать - пошли трудности.
 
Напомним, что сегодня известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров разметил в своем Инстаграме эпиграмму с критикой Карреры. (Наталия Соломатина)

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