11:33 | Футбол — РФПЛ

Владимир Пономарев: "У нас мало кто играет в футбол так, как Муса"

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев положительно оценил возможную аренду Ахмеда Мусы у "Лестера". По его словам, если нигериец сохранил свои скоростные качества, он пригодится армейцам.

 
Артем ДЗЮБА.Дзюба к Божовичу, Гранквист домой, Муса – в ЦСКА

- Как вы смотрите на возможное возвращение нападающего Мусы в ЦСКА?

– А сколько ему сейчас лет?

– Двадцать пять.

– Это хороший возраст. Если Муса сохранил свои физические кондиции, в которых был, потому что без скорости он играть не сможет, тогда смотрю на это переход положительно. Если он ударится в технику и будет разыгрывающим футболистом, только пасы отдавать, без скоростной работы, то результат получится нулевой.

– В "Лестере" Муса играл не часто. Это вас не смущает?

– Видимо, там такой игрок был не нужен. Но нам необходим скоростной футболист, потому что сейчас без скорости никто не играет. Только мадридский "Реал" может так разыгрывать мяч и добиваться результата.

– Чем сейчас Муса смог заинтересовать тренерский штаб ЦСКА?

– Как раз своими скоростными выпадами. Оборону соперника нужно все время держать в напряжении. А у армейцев некому это делать. Витинью – не скоростной игрок. Он привык получать мяч в ноги. А чтобы открыться вправо-влево на свободные место, у ЦСКА сейчас такого футболиста нет. Поэтому Муса пригодится.

– Ему потребуется время на адаптацию?

– Нет. Нужно только демонстрировать свою интересную игру. Потому что так у нас в футбол мало кто играет, на скоростных прорывах. Поэтому он очень подойдет ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Хома Сапиенс

У нас как раз много кто так играет. То есть сидит на лавке и получает зарплату.

13:16

Фуля

Чтобы не подчеркивать ничтожность современных наших футболеров, всяких там дзюб и головиных, в СЭ запрещено называть титулы заслуженных ветеранов. Так стыдливо замолчали, что Владимир Алексеевич Пономарев член сборной, занявшей в 1966 году 4-е место на ЧМ (и то в силу обстоятельств - в 1/2 играли фактически вдевятером, а за 3 место без пяти основных игроков).

12:14

Serenky25

Если он ударится в технику и будет разыгрывающим футболистом, только пасы отдавать, без скоростной работы, то результат получится нулевой. Он же плеймейкер от бога. Вы что?

12:11