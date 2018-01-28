Владимир Пономарев: "У нас мало кто играет в футбол так, как Муса"

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев положительно оценил возможную аренду Ахмеда Мусы у "Лестера". По его словам, если нигериец сохранил свои скоростные качества, он пригодится армейцам.
- Как вы смотрите на возможное возвращение нападающего Мусы в ЦСКА?
– А сколько ему сейчас лет?
– Двадцать пять.
– Это хороший возраст. Если Муса сохранил свои физические кондиции, в которых был, потому что без скорости он играть не сможет, тогда смотрю на это переход положительно. Если он ударится в технику и будет разыгрывающим футболистом, только пасы отдавать, без скоростной работы, то результат получится нулевой.
– В "Лестере" Муса играл не часто. Это вас не смущает?
– Видимо, там такой игрок был не нужен. Но нам необходим скоростной футболист, потому что сейчас без скорости никто не играет. Только мадридский "Реал" может так разыгрывать мяч и добиваться результата.
– Чем сейчас Муса смог заинтересовать тренерский штаб ЦСКА?
– Как раз своими скоростными выпадами. Оборону соперника нужно все время держать в напряжении. А у армейцев некому это делать. Витинью – не скоростной игрок. Он привык получать мяч в ноги. А чтобы открыться вправо-влево на свободные место, у ЦСКА сейчас такого футболиста нет. Поэтому Муса пригодится.
– Ему потребуется время на адаптацию?
– Нет. Нужно только демонстрировать свою интересную игру. Потому что так у нас в футбол мало кто играет, на скоростных прорывах. Поэтому он очень подойдет ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Хома Сапиенс
У нас как раз много кто так играет. То есть сидит на лавке и получает зарплату.
13:16
Фуля
Чтобы не подчеркивать ничтожность современных наших футболеров, всяких там дзюб и головиных, в СЭ запрещено называть титулы заслуженных ветеранов. Так стыдливо замолчали, что Владимир Алексеевич Пономарев член сборной, занявшей в 1966 году 4-е место на ЧМ (и то в силу обстоятельств - в 1/2 играли фактически вдевятером, а за 3 место без пяти основных игроков).
12:14
Serenky25
Если он ударится в технику и будет разыгрывающим футболистом, только пасы отдавать, без скоростной работы, то результат получится нулевой. Он же плеймейкер от бога. Вы что?
12:11