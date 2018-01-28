Владимир Пономарев: "У нас мало кто играет в футбол так, как Муса"

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев положительно оценил возможную аренду Ахмеда Мусы у "Лестера". По его словам, если нигериец сохранил свои скоростные качества, он пригодится армейцам.

- Как вы смотрите на возможное возвращение нападающего Мусы в ЦСКА?

– А сколько ему сейчас лет?

– Двадцать пять.

– Это хороший возраст. Если Муса сохранил свои физические кондиции, в которых был, потому что без скорости он играть не сможет, тогда смотрю на это переход положительно. Если он ударится в технику и будет разыгрывающим футболистом, только пасы отдавать, без скоростной работы, то результат получится нулевой.

– В "Лестере" Муса играл не часто. Это вас не смущает?

– Видимо, там такой игрок был не нужен. Но нам необходим скоростной футболист, потому что сейчас без скорости никто не играет. Только мадридский "Реал" может так разыгрывать мяч и добиваться результата.

– Чем сейчас Муса смог заинтересовать тренерский штаб ЦСКА?

– Как раз своими скоростными выпадами. Оборону соперника нужно все время держать в напряжении. А у армейцев некому это делать. Витинью – не скоростной игрок. Он привык получать мяч в ноги. А чтобы открыться вправо-влево на свободные место, у ЦСКА сейчас такого футболиста нет. Поэтому Муса пригодится.

– Ему потребуется время на адаптацию?

– Нет. Нужно только демонстрировать свою интересную игру. Потому что так у нас в футбол мало кто играет, на скоростных прорывах. Поэтому он очень подойдет ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)