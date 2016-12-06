Владимир Пономарев: "Слуцкий бежит с тонущего корабля, е-мое?"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил непонимание в связи с уходом из клуба главного тренера Леонида Слуцкого в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Сегодня армейская команда объявила об уходе специалиста после встречи в Лондоне.

– Какое-то преждевременное решение, – сказал Пономарев. – Завтра такая ответственная игра. Как он теперь будет настраивать команду? "Играйте, как хотите, я все равно ухожу".

– Может быть, наоборот: "Сыграйте за меня и за себя"?

– Да нет. Так не бывает... Выходит, капитан бежит с тонущего корабля? Уж больно ответственная встреча, е-мое. Если мы проиграем, значит, мы никакие... Надо как-то настраивать ребят, а он уходит.

– Не допускаете, что Слуцкий очень сильно устал, и у него нет мотивации?

– Может быть. Семь лет работы в клубе накладывает отпечаток. Глаз уже замылился. Ничего нового предложить не может. Если он сам это почувствовал, то это хорошо. Возможно, новый тренер улучшит ЦСКА. Так бывает. Безусловно, Слуцкого подкосила сборная. Не надо было ему туда идти. Там другой коллектив, другая обстановка. Нужен авторитет для работы с такими игроками. Слуцкий понял, что не туда впрягся...

– Как оцените его работу в ЦСКА?

– Он очень многого добился. Три чемпионства, Кубок, Суперкубок. Сумасшедшие успехи, сумасшедшие! Если бы "Спартак" такого добился, там шума бы было лет на 10 еще. Так что не надо забывать вклад Леонида Викторовича.

– Гончаренко – достойный сменщик Слуцкого?

– Нормальная кандидатура. Посмотрим. У меня хорошие отношения были со Всеволодом Михайловичем Бобровым. Он рассказывал, когда играл в ЦСКА-ВВС, его вызвал Василий Сталин. А тренера не было. И Сталин спрашивает: "Сева, ну что делать то будем, кого поставим тренером?". А Бобров ответил: "Поставь тренером Тарасова, все равно играть не умет" (смеется). В итоге Тарасов стал великим тренером. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!