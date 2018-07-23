Владимир Пономарев: "С Березуцкими Россия могла еще дальше дойти на ЧМ-2018"

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев - о завершении карьеры защитниками Алексеем и Василием Березуцкими. Ветеран считает, что они могли помочь сборной России успешнее выступить на ЧМ-2018.

- Блестящие карьеры! Мне просто очень жаль, что они так и не сыграли на минувшем чемпионате мира. Я разговаривал с ними на эту тему, но решили закончить карьеру после клубного сезона. Но если бы они участвовали, думаю, сборная России еще надежней сыграла бы в обороне и могла бы пройти ещё дальше, - цитирует эксперта Rusfootball.info. - На Мундиале практически все команды делали ставку на прочную игру в защите и на стандартные положения, а "стандарты" всегда остаются за братьями. Отсюда и мое мнение, что при Березуцких сборная выступила бы еще лучше. "Армейская" оборона на Мундиале стала бы "цементом". И после домашнего чемпионата мира можно было бы завершать карьеры.

Но в целом, их решение, как и решение Сергея Игнашевича, я понимаю. Они долгие годы выступали за один клуб, мотивация с каждым годом в таких условиях становится все меньше и меньше. На сборную, тем более на домашний Мундиаль, уверен, они бы настроились как следует, но после турнира провести хотя бы еще один сезон на клубном уровне... думаю, им пришлось бы крайне сложно.

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