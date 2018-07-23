Владимир Пономарев: "С Березуцкими Россия могла еще дальше дойти на ЧМ-2018"

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев - о завершении карьеры защитниками Алексеем и Василием Березуцкими. Ветеран считает, что они могли помочь сборной России успешнее выступить на ЧМ-2018.
- Блестящие карьеры! Мне просто очень жаль, что они так и не сыграли на минувшем чемпионате мира. Я разговаривал с ними на эту тему, но решили закончить карьеру после клубного сезона. Но если бы они участвовали, думаю, сборная России еще надежней сыграла бы в обороне и могла бы пройти ещё дальше, - цитирует эксперта Rusfootball.info. - На Мундиале практически все команды делали ставку на прочную игру в защите и на стандартные положения, а "стандарты" всегда остаются за братьями. Отсюда и мое мнение, что при Березуцких сборная выступила бы еще лучше. "Армейская" оборона на Мундиале стала бы "цементом". И после домашнего чемпионата мира можно было бы завершать карьеры.
Но в целом, их решение, как и решение Сергея Игнашевича, я понимаю. Они долгие годы выступали за один клуб, мотивация с каждым годом в таких условиях становится все меньше и меньше. На сборную, тем более на домашний Мундиаль, уверен, они бы настроились как следует, но после турнира провести хотя бы еще один сезон на клубном уровне... думаю, им пришлось бы крайне сложно.
Дополнительная информация
https://www.rusfootball.info/worldcup2018/1146495617-vladimir-ponomarev-esli-by-berezuckie-sygrali-na-chm-rossiya-mogla-by-proyti-esche-dalshe.html
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