Владимир Полуяхтов: "У "Оренбурга" многое получалось"

Защитник "Оренбурга" Владимир Полуяхтов отметил важность поддержки болельщиков в матче 23-го тура премьер-лиги с "Тереком" (2:1). По его словам, команде в этой встрече удавалось многое.

– Видно было с первых минут, что мы настроены на победу. Энергетика родного стадиона помогла, – приводит официальный сайт "Оренбурга" слова Полуяхтова. – Второй гол мы забили все вместе, можно сказать. Наши фанаты, родные стены – это всегда помогает. Победы не заставляют себя долго ждать. Многое получалось. Мы много моментов создали, хотя не все забивали. Были какие-то ошибки, погрешности, но ничего страшного. Самое главное, что добились победы.

Онлайн-трансляция матча "Оренбург" - "Терек"