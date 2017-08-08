Владимир Полуяхтов: "Анжи" комбинирует, используем стеночки, забегания"

Защитник "Анжи" Владимир Полуяхтов в перерыве матча 5-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что игроки выкладываются на все сто процентов. Он считает, что в конце первого тайма махачкалинцы совершили пару ошибок в центре поля.

- Мне кажется, у нас получается игра, - сказал Полуяхтов в эфире телеканала "Наш футбол". - Пытаемся комбинировать: используем стенки, забегания. В конце тайма отдали инициативу? Я так не считаю. Мы совершили пару ошибок в центре поля. Игроки "СКА-Хабаровск" пару раз нанесли дальние удары. Мы на каждую игру настраиваемся, отдаем себя полностью.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи"