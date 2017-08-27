Владимир Пильгуй: "Оборона "Спартака" - самое слабое звено, нужен качественный защитник"

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй после матча 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Спартак" (0:0) высказал мнение, что гостям не хватило нестандартных действий в атаке. Пильгуй подчеркнул, что нападающий Квинси Промес находится не в идеальной форме.

– В этом матче "Спартаку" не хватило нестандартности в атакующих действиях, – сказал Пильгуй. – СКА выстроил плотную оборону, не давая Промесу развернуться. Да и другим игрокам тоже. Красно-белые были вынуждены атаковать из-за штрафной, а Довбня выручал. Да и Квинси сейчас находится не в идеальной форме, поэтому не может обыграть двух-трех человек. Не хватило индивидуальной креативной работы.

– "Спартаку" необходимо усиление перед Лигой чемпионов?

-Я думаю, да. Оборона "Спартака" – самое слабое звено, нужен качественный защитник. На уровне европейских команд будет совсем другая игра. Это СКА почти не беспокоил ворота Селихова, а в Лиге чемпионов с ними будут играть с позиции силы.

– Может, нужен еще игрок в линию атаки? Адриану не реализовал со "СКА-Хабаровск" пару убойный моментов.

-Возможно. Но есть Промес, который еще наберет форму. Мельгарехо может сыграть впереди. Но когда слабая оборона, рассчитывать на что-то хорошее не приходится. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"