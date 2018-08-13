07:45 | Футбол — РПЛ

Владимир Пильгуй - о "Динамо": "На одних ничьих далеко не уедешь"


Бывший вратарь "Динамо" Владимир Пильгуй отметил, что у бело-голубых есть проблемы с организацией игры в атаке. Динамовцы на старте чемпионата России трижды сыграли вничью.

– Сейчас у динамовцев видна надежная игра вратаря и обороны, но есть проблемы с организацией игры впереди, – приводят "Известия" слова Пильгуя. – Средняя линия медленно выходит из обороны в атаку, и нападающие часто оказываются на голодном пайке. Хорошо, что пока за счет характера удается набирать очки, но на одних ничьих далеко не уедешь.

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https://iz.ru/777197/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/kluby-rpl-perecherknuli-nuli

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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