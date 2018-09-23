Владимир Пильгуй: "Ни Гильерме, ни Лунев не виноваты в пропущенных мячах"

Бывший голкипер сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй – о действиях вратарей в моменты, когда забивались первые два гола в матче 8-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив". К перерыву счет равный – 1:1, хавбек питерцев Олег Шатов забил дальним ударом почти с угла штрафной, полузащитник москвичей Дмитрий Баринов поразил цель дальним ударом в нижний угол.

- Не считаю, что пропущенные мячи стали следствием ошибок голкиперов, это сложные моменты для Гильерме и Лунева. Первый, как мне кажется, в той ситуации действовал правильно, просто Шатов очень точно пробил. С Луневым то же самое - мяч летел из под ноги защитника, вратарь не видел момента удара. (Никита Арманд)

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