21:37 | Футбол — РПЛ

Владимир Пильгуй: "Максименко нужно было прыгать с одной ноги, тогда гола бы не было"


Бывший голкипер сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал ошибку голкипера "Спартака" Александра Максименко в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:1). Максименко пропустил удар Владимира Рыкова с чужой половины поля на 82-й минуте.

- Максименко далеко вышел – сказал Пильгуй, - но мне кажется, что он успевал, коснулся мяча и думал, что уже перевел мяч, нужно было подстраховаться, выпрыгнуть с одной ноги и поставить руки повыше, немного недоработал.

До этого матча, напомним, Максименко не пропустил ни одного мяча в РПЛ. (Никита АРМАНД)

Спартак М - Динамо М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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