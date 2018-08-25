Владимир Пильгуй: "Максименко нужно было прыгать с одной ноги, тогда гола бы не было"

Бывший голкипер сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал ошибку голкипера "Спартака" Александра Максименко в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:1). Максименко пропустил удар Владимира Рыкова с чужой половины поля на 82-й минуте.

- Максименко далеко вышел – сказал Пильгуй, - но мне кажется, что он успевал, коснулся мяча и думал, что уже перевел мяч, нужно было подстраховаться, выпрыгнуть с одной ноги и поставить руки повыше, немного недоработал.

До этого матча, напомним, Максименко не пропустил ни одного мяча в РПЛ. (Никита АРМАНД)