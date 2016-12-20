Владимир Пильгуй: "Лунев способен стать первым номером в сборной"

Экс-вратарь "Динамо" и бывший тренер Андрея Лунева Владимир Пильгуй считает, что переход в "Зенит" открывает 25-летнему голкиперу большие перспективы. По его мнению, новичок сине-бело-голубых способен стать основным вратарем сборной России, если не помешают травмы"

– Переход в "Зенит" – значительный шаг вперед для Андрея. Это открывает ему большие перспективы.

– Как вы считаете, Лунев станет первым номеров "Зенита"?

Думаю, он составит конкуренцию и Кержакову, и Лодыгину. Но, на мой взгляд, шансов больше у Лодыгина. У него опыта больше.

– Андрею будет непросто?

– Безусловно. Он провел хороший сезон. Но это "Уфа". В "Зените" совсем другая ответственность. Тут многое будет зависеть от психологической устойчивости. Зная Андрея, могу сказать, он в этом плане крепкий парень. Должен выдержать.

– Такой переход из "Уфы" в "Зенит" не слишком резок?

– Андрея приглашают в хороший клуб с большими возможностями. Тут не бывает резко или не резко. Если хочешь чего-то достичь, то надо пробовать. Верю, что у Лунева получится в "Зените", но здесь большое влияние оказывают не зависящие от него факторы. Я знаю, что у Андрея часто травмы. Беспокоюсь, как бы не рецидив. Но, если все сложится удачно в этом плане, то он будет в обойме.

– Можете вкратце охарактеризовать Лунева?

– Он – хороший человек без всяких замашек, свойственных современной молодежи. Простой парень из простой семьи. Без особых финансовых амбиций. Любит футбол. Именно благодаря своей работоспособности и преданности игре он пробился. В "Торпедо" в него не особо верили, да и в "Калуге" не всегда получалось, но "Уфа" – его команда. Там он нашел себя. Считаю, что во вратарском плане он состоялся в высококлассного игрока.

– В Андрее видите нового Акинфеева или Яшина?

– Он должен быть первым Луневым. Первым в клубе, сборной. К этому ему нужно стремиться, а не быть похожим на кого-то другого. У Андрея свой современный стиль игры. У него есть все задатки быть хорошим вратарем. Думаю, в перспективе он способен стать первым вратарем сборной. Если все сложится удачно в "Зените", то он станет одним из твердых кандидатов в национальную команду. (Ярослав СУСОВ)