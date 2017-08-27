Владимир Пильгуй: "Черчесову стоит присмотреться к Довбне"

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй после матча 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Спартак" (0:0) высоко оценил игру голкипера хозяев поля Александра Довбни. Пильгуй подчеркнул, что Довбня пригодился бы любому клубу премьер-лиги.

– Довбня сыграл просто блестяще, – сказал Пильгуй. – Именно он добыл одно очко для своей команды.

– Не пора ему пойти на повышение в другой клуб?

– Возможно. Стоит присмотреться и тренерскому штабу сборной, привлечь его к сбору, посмотреть, как он выглядит на тренировках. Уверен, что Черчесов следит за всеми российскими игроками.

– Нынешнему "Спартаку" он пригодился бы?

– По такой игре точно бы пригодился. И не только "Спартаку", любой команде. За исключением одного эпизода, где на выходе Александр сыграл не очень хорошо, Довбня выглядел идеально. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак" //

Твиттер РФПЛ: "Лучший игрок матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак" – Александр Довбня"