Владимир Пильгуй: "Черчесову стоит присмотреться к Довбне"

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй после матча 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Спартак" (0:0) высоко оценил игру голкипера хозяев поля Александра Довбни. Пильгуй подчеркнул, что Довбня пригодился бы любому клубу премьер-лиги.
– Довбня сыграл просто блестяще, – сказал Пильгуй. – Именно он добыл одно очко для своей команды.
– Не пора ему пойти на повышение в другой клуб?
– Возможно. Стоит присмотреться и тренерскому штабу сборной, привлечь его к сбору, посмотреть, как он выглядит на тренировках. Уверен, что Черчесов следит за всеми российскими игроками.
– Нынешнему "Спартаку" он пригодился бы?
– По такой игре точно бы пригодился. И не только "Спартаку", любой команде. За исключением одного эпизода, где на выходе Александр сыграл не очень хорошо, Довбня выглядел идеально. (Павел ГУРЕВИЧ)
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак" //
Твиттер РФПЛ: "Лучший игрок матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак" – Александр Довбня"
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Александр Довбня
- Владимир Пильгуй
Pleafant
У каждого,более менее приличного, вратаря бывают такие супер матчи,но это не значит,что его надо тащить в сборную,где первое место уже забито.Черчесов уже "присмотрел" Синицина и вызвал в сборную,так тот уже накосячил за Краснодар не мало.
14:09
fireman32
В следующем туре Черчесову будут советовать присмотреться уже к Рыжикову)
13:46
novic
Фуфло. Играет с ошибками.
13:45
shpasic
теперь будем к каждому вратарю, не пропустившему от Спартака, присматриваться? а смысл, если первое место пожизненно за лигочемпионским рекордсменом?
13:41
Фуля
Если бы стоял Сухарян, то 1 - 2 мяча точно бы пропустил.
13:40
ЗЮК
Gogy,ты тоже из имбецилов,которые не смотрели матч,но квакают?
13:38
panzerk
из 13 ударов в створ сколько было опасных? 1-2?
13:35
Gogy
В первом туре свинки издевались над Зенитом, что те только 2 мяча потенциальному аутсайдеру закатили. Стоило поросятам не забить в Хабаровске- вратаря в сборную, невероятные спасения от невероятного клупа! Пильгуй, хоть и динамовец, но тоже проникся...
13:35
Slim Taller
Какой смысл к нему присматриваться,если тому уже 30 лет?! Что их.солить что-ли всех вратарей?! Таких Довбней наберётся с десяток,а играть будет один - Игорь Акинфеев.
13:34