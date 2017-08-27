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13:25 | Футбол — РФПЛ

Владимир Пильгуй: "Черчесову стоит присмотреться к Довбне"

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Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй после матча 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск""Спартак" (0:0) высоко оценил игру голкипера хозяев поля Александра Довбни. Пильгуй подчеркнул, что Довбня пригодился бы любому клубу премьер-лиги.

– Довбня сыграл просто блестяще, – сказал Пильгуй. – Именно он добыл одно очко для своей команды.

– Не пора ему пойти на повышение в другой клуб?

– Возможно. Стоит присмотреться и тренерскому штабу сборной, привлечь его к сбору, посмотреть, как он выглядит на тренировках. Уверен, что Черчесов следит за всеми российскими игроками.

– Нынешнему "Спартаку" он пригодился бы?

– По такой игре точно бы пригодился. И не только "Спартаку", любой команде. За исключением одного эпизода, где на выходе Александр сыграл не очень хорошо, Довбня выглядел идеально. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак" //
Твиттер РФПЛ: "Лучший игрок матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак" – Александр Довбня"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Pleafant

У каждого,более менее приличного, вратаря бывают такие супер матчи,но это не значит,что его надо тащить в сборную,где первое место уже забито.Черчесов уже "присмотрел" Синицина и вызвал в сборную,так тот уже накосячил за Краснодар не мало.

14:09

fireman32

В следующем туре Черчесову будут советовать присмотреться уже к Рыжикову)

13:46

novic

Фуфло. Играет с ошибками.

13:45

shpasic

теперь будем к каждому вратарю, не пропустившему от Спартака, присматриваться? а смысл, если первое место пожизненно за лигочемпионским рекордсменом?

13:41

Фуля

Если бы стоял Сухарян, то 1 - 2 мяча точно бы пропустил.

13:40

ЗЮК

Gogy,ты тоже из имбецилов,которые не смотрели матч,но квакают?

13:38

panzerk

из 13 ударов в створ сколько было опасных? 1-2?

13:35

Gogy

В первом туре свинки издевались над Зенитом, что те только 2 мяча потенциальному аутсайдеру закатили. Стоило поросятам не забить в Хабаровске- вратаря в сборную, невероятные спасения от невероятного клупа! Пильгуй, хоть и динамовец, но тоже проникся...

13:35

Slim Taller

Какой смысл к нему присматриваться,если тому уже 30 лет?! Что их.солить что-ли всех вратарей?! Таких Довбней наберётся с десяток,а играть будет один - Игорь Акинфеев.

13:34