Владимир Петров побывал в музее "Спартака"

Известный защитник "Спартака" 60-х годов Владимир Петров посетил "Открытие Арену" и Зал Славы, информирует официальный сайт красно-белых. Он пришел с внуком и внучкой.
Отметим, что Петров провел за "Спартак" 13 сезонов (с 1959 по 1971 год). За это время, выступая на позиции крайнего защитника, он провел 196 официальных матчей и забил 5 голов.
составе команды Петров выиграл чемпионаты СССР 1962 и 1969 годов, завоевал Кубок СССР 1965 года, участвовал в первом историческом поединке красно-белых в еврокубках против белградского ОФК в 1966 году.
Владимир Петров побывал в музее #Спартак’а– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 августа 2018 г.
Владимир Павлович пришел к нам не один, а с внуком и внучкой. Отметим, что Петров провел за "Спартак" 13 сезонов (с 1959 по 1971 год).
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-08-30-vladimir_petrov_pobyval_v_muzeye_spartaka/