Владимир Петров побывал в музее "Спартака"

Известный защитник "Спартака" 60-х годов Владимир Петров посетил "Открытие Арену" и Зал Славы, информирует официальный сайт красно-белых. Он пришел с внуком и внучкой.

Отметим, что Петров провел за "Спартак" 13 сезонов (с 1959 по 1971 год). За это время, выступая на позиции крайнего защитника, он провел 196 официальных матчей и забил 5 голов.

составе команды Петров выиграл чемпионаты СССР 1962 и 1969 годов, завоевал Кубок СССР 1965 года, участвовал в первом историческом поединке красно-белых в еврокубках против белградского ОФК в 1966 году.