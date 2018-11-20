Владимир Москалев рассудит "Спартак" и "Крылья Советов"

Назначены судьи и испекторы на матчи 15-го тура РПЛ. Матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов" обслужит бригада во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа.

23 ноября (пятница)

"Ахмат" – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор -Гаряфий Жафяров (Москва).

"Локомотив" – "Урал": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

24 ноября (суббота)

"Динамо" – "Енисей": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

"Оренбург" – "Уфа": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Анжи" – "Рубин": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

25 ноября (воскресенье)

"Спартак" – "Крылья Советов": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Краснодар" – "Арсенал": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Зенит" – "Ростов": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).