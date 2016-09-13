01:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Маркин: "С уверенностью могу сказать: Россия – абсолютно спортивная и футбольная страна"

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Член комитета по этике РФС Владимир Маркин, посетивший матч 6-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Локомотив" (1:0), в интервью "Известиям" выразил полную уверенность в том, что Россия является футбольной страной. По его словам, все зависит от самих игроков и тренеров.

-Тут недавно заявили, что у нас нефутбольная и неспортивная страна, – подчеркнул Маркин. – Судя по тому, сколько зрителей собралось на матче "Спартак" – "Локомотив", я могу с полной уверенностью сказать, что у нас абсолютно спортивная и абсолютно футбольная страна. И все зависит от того, как футболисты играют на поле и кто их тренирует. Поэтому видно, что в "Спартаке" проявился тренер-мотиватор. Видно, как ребята стали играть, как они отдают себя игре, борьбе на каждом участке поля, команде, болельщикам. И это сказывается как на результате, так и на посещаемости.

– Леонид Слуцкий аргументировал свою фразу про нефутбольную страну тем, что ЦСКА не смог продать к открытию своего нового стадиона больше 8 тысяч абонементов. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Это говорит о том, что такие игроки, как Березуцкий, и такие тренеры, как Слуцкий, исходят из того, что народ в стране не тот. Им бы поменять народ, поменять болельщиков, а так все получается. Поэтому мы говорим о том, кто хочет работать. Кто любит свою страну, свою профессию, свой народ – тот будет делать для этого все, что может. А кто не хочет этого делать и готов получать от своей деятельности только какие-то дивиденды – тот будет говорить, что у нас все время чего-то не хватает.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/631982#ixzz4K5KyG7Je

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