15:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Маркин: "Никто не просил спартаковских фанатов делать баннер в адрес BBC"

Баннер болельщиков "Спартака". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Баннер болельщиков "Спартака". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин оценил баннеры спартаковских болельщиков во время дерби с "Локомотивом" (1:1). Один из баннеров был направлен против телеканала BBC: "ВLAH, BLAH СHANNEL". Ранее английские журналисты сняли фильм, в котором рассказывалось о том, какие ужасы со стороны российских фанатов ждут гостей чемпионата мира-2018.

– Кому принадлежала идея вывесить эти баннеры?

– Не стоит думать о том, что фанаты это сделали по чьей-то просьбе, - сказал Маркин. - Они достаточно сознательные люди. Наши болельщики просто отреагировали на содержание фильма на канале BBC и выразили свое несогласие. Передали "привет" авторам фильма, с юмором и довольно сдержанно. Очень коротко и ясно. Я поддерживаю фанатов в таких вещах. Их надо поощрять в этом позитиве. Они очень достойно ответили английским журналистам. Никого не оскорбили, не обидели, а просто высказали свою позицию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

Фанам Спама - спасибо из Питера.

15:44

kokkk3

У фанатов мозгов не хватило бы самим додуматься

15:41

thunderclap

Вот за это вам плюс огромный. Фэйковый канал гнобить не стесняясь. Все должны включиться в эту кампанию. Это дерьмо надо остановить, слишком далеко зашли.

15:29

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