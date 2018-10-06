16:10 | Футбол — РПЛ

Владимир Кухлевский: "Игроки "Крыльев" – настоящие мужики"

Обсудить
1

Исполняющий обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Владимир Кухлевский после матча 10-го тура чемпионата России против "Динамо"​ (1:0) остался доволен игрой команды. По его словам, подопечные добились важного результата после серии неудач.

– Ребята молодцы, сегодняшнюю победу нам принесли эмоции. Наши игроки – настоящие мужики и полностью заслужили эту победу, – отметил Кухлевский в эфире телеканала "Матч Премьер". – Бала череда неудачных игр. Для ребят игра очень важная была. Эмоции перехлестывали. Где-то, может, не хватало сил, но они терпели. Молодцы мужики.

 

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...