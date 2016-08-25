Владимир Крупин: "В "Ростове" есть задолженность по зарплате"

Генеральный директор "Ростова" Владимир Крупин отметил, что в клубе еще есть задолженность по выплатам зарплат. Напомним, что ростовчанам, которые вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, РФС запретил регистрацию новичков еще 29 июля.

– Задолженности есть, но они решаются в текущем порядке, – цитирует "Р-Спорт" Крупина. – Мы работаем над снятием запрета на регистрацию игроков. Мы приложим все усилия, чтобы в команде до закрытия трансферного окна появились новички.