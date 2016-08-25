Владимир Крупин: "В "Ростове" есть задолженность по зарплате"

Генеральный директор "Ростова" Владимир Крупин отметил, что в клубе еще есть задолженность по выплатам зарплат. Напомним, что ростовчанам, которые вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, РФС запретил регистрацию новичков еще 29 июля.
– Задолженности есть, но они решаются в текущем порядке, – цитирует "Р-Спорт" Крупина. – Мы работаем над снятием запрета на регистрацию игроков. Мы приложим все усилия, чтобы в команде до закрытия трансферного окна появились новички.
liliput
Когда же зазравшиеся коммерсанты подавятся? Ростовская команда играет на голом энтузиазме. Отдайте футболистам деньги, полученные за выход в лигу чемпионов.
12:18 25 августа
drony4
баштуша же продали.........где деньги,шеф?
11:57 25 августа
balaton78
Скорее выплатите уже долги! Сколько можно?
11:52 25 августа