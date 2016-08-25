11:34 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Крупин: "В "Ростове" есть задолженность по зарплате"

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Генеральный директор "Ростова" Владимир Крупин отметил, что в клубе еще есть задолженность по выплатам зарплат. Напомним, что ростовчанам, которые вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, РФС запретил регистрацию новичков еще 29 июля.

– Задолженности есть, но они решаются в текущем порядке, – цитирует "Р-Спорт" Крупина. – Мы работаем над снятием запрета на регистрацию игроков. Мы приложим все усилия, чтобы в команде до закрытия трансферного окна появились новички.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160825/1047280873.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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liliput

Когда же зазравшиеся коммерсанты подавятся? Ростовская команда играет на голом энтузиазме. Отдайте футболистам деньги, полученные за выход в лигу чемпионов.

12:18 25 августа

drony4

баштуша же продали.........где деньги,шеф?

11:57 25 августа

balaton78

Скорее выплатите уже долги! Сколько можно?

11:52 25 августа

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