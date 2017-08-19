Владимир Ильин: "Вызов в сборную России придает силы и мотивации"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что на настрое команды сказывается и день города, и поддержка болельщиков. Он также добавил, что попадание в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе придает силы и мотивации.

– Все сказывается на настрое команды – и день города, и поддержка болельщиков. Плюс соперник очень хороший, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Ильин. – Вызов в сборную? Это придает силы и мотивации.

Трансляция матча "Урал" - ЦСКА