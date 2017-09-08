Владимир Ильин: "Возможно, травмы происходят из-за психологического давления"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин отметил, что ему тяжело втягиваться после пропуска начала сезона из-за травмы. Он также добавил, что его повреждения могут происходить из-за психологического давления.

Напомним, что Ильин не смог принять сыграть против "Динамо" в составе сборной России из-за травмы.

– Вы пропустили начало сезона. Тяжело было втягиваться после того, как восстановились после травмы?

– Мне повезло, что не так много я пропустил. Но втягиваться тяжело, – приводит "Областная газета" слова Ильина. – Неприятно, когда открытие чемпионата идет мимо тебя. Хочется помогать команде, а приходится сидеть и смотреть игру на трибуне, это очень тяжело.

– В прошлом сезоне вы стали главным открытием чемпионата. Давило ли на вас это в начале нынешнего сезона? От вас ждут голов в каждом матче, на вас возлагают большие надежды…

– Во время отпуска я думал, что так будет. У всех ко мне пристальное внимание. Входил в сезон, не переживая об этом, а сейчас думаю, что в подсознании эти мысли все равно были. Может быть, оттуда и выливаются эти травмы. Сейчас я сбросил это давление, плюс у меня будет время на восстановление. Думаю, что смогу нормально подойти к играм и заново начать сезон.

– В каком настроении сейчас находится "Урал", и чего ждать болельщикам от команды?

– Команда в хорошем настроении. Конечно, игра с "Локомотивом" оставила неприятный отпечаток, но в целом в клубе все хорошо. Готовимся к следующей игре, хотим наконец-то порадовать своих болельщиков домашней победой.

В 9-м туре чемпионата России "Урал" дома примет "СКА-Хабаровск", встреча пройдет 11 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.