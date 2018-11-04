Владимир Ильин: "Урал" хорошо разобрал "Спартак", сделал все, что сказал тренер, и это принесло плоды"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:1), отметил, что его команда использовала слабые места красно-белых.

– Андрей Панюков только что сказал, что не только "Спартак" сейчас в кризисе, но и "Урал" тоже находится низко в таблице, поэтому игра была очень важная для вашей команды. Насколько логичен сегодняшний результат?

– С точки зрения турнирной таблицы это действительно очень важная победа. Мы хотели выиграть. Теперь поднялись в таблице. Мы хорошо разобрали "Спартак", сделали все, что сказал нам тренер, и это принесло свои плоды. Каждый знал, что делать на поле и за счет этого мы сегодня победили.

– Рианчо сам сказал, что "Спартак" будет играть по схеме 4-3-3, вы это учли? Хотя состав по сравнению с Кубком России изменился.

– Мы ориентировались на игру с "Арсеналом", действовали по той же модели, смотрели на ошибки "Спартака", на его слабые места и так же, как туляки, использовали их.

– Вы участвовали в эпизоде, когда счет стал 2:1. Ожидали, что Максименко вытащит мяч, когда пробили, или уже праздновали в душе?

– Я сегодня много раз праздновал, но, к сожалению, не получилось окончательно отпраздновать гол. Но главное, что этот эпизод окончился голом и Панюков оказался в нужном месте в нужное время и мы победили. (Елена Григорьевская)​