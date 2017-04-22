Владимир Ильин: "Судья сделал свое дело"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после матча 24-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:2) остался крайне недоволен судейством. По его словам, если бы не удаления, екатеринбургский клуб победил бы, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

​– Было видно, что "Зенит" уже подсел, и забить могли скорее мы. Судья прочувствовал этот момент и сделал свое дело, – отметил Ильин. – Мы пытались обороняться, как-то отбиться, но не получилось. К судейству есть очень большие вопросы. По темпу игры было видно, что "Зенит" исчерпал себя. Если бы не удаления, то мы бы точно не проиграли, а скорее победили.

– У вас вопросы конкретно по удалению Бикфалви?

Да, он играл в мяч. Но надо еще раз посмотреть повтор

– Как вам новая арена "Зенита"?

– Арена на высшем уровне, но поле было вязкое. Оно вроде ровное, но грунт едет, ноги садятся очень быстро. На 20-й минуте было такое ощущение, что идет второй тайм, а не первый.

– Перед матчем со "Спартаком" у вас трое дисквалифицированных...

– Изловчимся как-то, найдем людей, заткнем дыры. Естественно, будем также биться до конца.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова