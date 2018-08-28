Владимир Ильин: "С хорошим настроением готовимся к ЦСКА"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин остался доволен тем, что в 5-м туре чемпионата России команда обыграла "Ахмат" (2:1). Для екатеринбуржцев эта победа стала первой в этом розыгрыше премьер-лиги.

– Конечно, мы очень хотели победить "Ахмат", так как в этом сезоне еще не выигрывали, – цитируют "Известия" Ильина. – Настрой на предстоящую игру был самый серьезный. Здорово, что удалось взять три очка и порадовать болельщиков. Сейчас с хорошим настроением будем готовиться к следующей игре.

ЦСКА – "Урал": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 1 сентября 2018,

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