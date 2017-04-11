Владимир Ильин: "Рад, что сделал еще один шаг на пути к сборной"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после матча 22-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:0) отметил, что эта победа была важнее выхода в финал Кубка России, который команда оформила три дня назад. Форвард, перешедший в "Урал" зимой, в семи матчах в составе команды забил пять мячей.

- Конечно, сейчас самые положительные эмоции, - приводит пресс-служба "Урала" слова Ильина. - Это большая радость. Очень важная для нас победа, очень рад тому, что забил. Гол оказался победным. Я рад, что сделал еще один шаг на пути к сборной. Бил в створ, и мне повезло, что мяч отскочил от газона и попал в верхний угол.

Я знал, что будет тяжелая игра. Во-первых, была маленькая пауза между матчами. Мало времени было восстановиться. Поле было тяжелое. И положение в турнирной таблице обязывало к тому, что игра будет тяжелой. Нужно было забыть успех в Кубке, отбросить это все и сосредоточиться на этом матче. Перед поединком тренеры нам сказали, что эта встреча даже важнее полуфинала Кубка. Это правильно, потому что нам нужно сохранить прописку в премьер-лиге.