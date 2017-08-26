Владимир Ильин: "Про драку в финале Кубка все уже забыли"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после поражения от "Локомотива" в матче 8-го тура чемпионата России (1:2) похвалил болельщиков железнодрожников и рассказал, с каким настроением едет на сбор национальной команды.

– По-особенному настраивались на железнодорожников после драки в финале Кубка?

– Про ту историю все уже позабыли. Конечно, мы играли против второй команды лиги на хорошем стадионе. Естественно, настраивались на сильного соперника и хотели проявить себя.

– Трибуны хозяев влияли на ход встречи?

– На меня это не давило, потому что я не особо обращаю на это внимание. Но вот "Локомотиву" эта сумасшедшая поддержка точно помогла. Их болельщики – как 12-й игрок.

– С каким настроем отбываете в расположение национальной команды?

– Настроение могло быть лучше, если бы выиграли. Сейчас надо постараться забыть этот матч и сосредоточиться на сборной. Работать на каждой тренировке, а дальше будет видно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"