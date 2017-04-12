Владимир Ильин: "Постарался забыть свой период в "Кубани" как страшный сон"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин в интервью "СЭ" рассказал о своем прогрессе в екатеринбургском клубе. Форвард отметил, что готов приложить максимум усилий, чтобы принести пользу команде.

– Почему вы так раскрылись в "Урале"?

– Здесь все сложилось воедино. Большая заслуга принадлежит Александру Федоровичу Тарханову. Коллектив подобрался очень хороший. Ну и собственная работа дает результат. Так что все нужно рассматривать в совокупности.

– Готовы повторить путь Федора Смолова, который, по сути, раззабивался в "Урале" как раз у Тарханова и затем стал лучшим нападающим страны?

– Естественно, готов. И стремлюсь к этому. Нужно ставить перед собой максимальные задачи. Как можно больше забивать, играть за сборную, двигаться дальше, бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата.

– Вы же еще летом могли оказаться в "Урале"?

– Да. Был вариант, но немного не договорились. Потом ушел в "Кубань", и уже зимой пришел в "Урал" свободным агентом.

– Какие воспоминания о "Кубани"?

– Постарался забыть этот период как страшный сон, в связи со сложной ситуацией в клубе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)