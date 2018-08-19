Владимир Ильин: "После матча с "Зенитом" втыка не было. Ведь Григорий Иванович не приехал в Петербург"

Форвард "Урала" Владимир Ильин после матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:4) отметил, что у команды были моменты. По его словам, паники из-за неудачных результатов нет.

– Считаю могли если не обыграть, то хотя бы сравнять счет в игре с "Зенитом", - отметил Ильин. - Какой момент был у Димитрова, у меня был момент при счете 1:0. Но слишком быстро пропустили два мяча, не смогли собраться. Если бы был какой-то перерыв между этими мячами... Могли бы тогда еще собраться, а так просто "оголпашило". Могли сравнять, хотели увезти очки.

- Ранний гол вас самих не смутил?

– Нет, сами понимали, что садиться нельзя. Если удерживать 1:0 – ничего хорошего из этого не будет. "Зенит" по-любому бы забил. Хотели отыграться, были шансы, но не получилось.

– Как вам "Зенит" в этом сезоне. Есть отличие команды Манчини от команды Семака?

– Не могу сказать, но по результатам, видимо, сильно.

– Неудачный результат на старте сезона давит на "Урал"?

– Побед нет, все прекрасно понимаем. Но и паники никакой нет. Впереди важный матч с "Ахматом", на него настраиваемся.

– Вас Парфенов в раздевалке задержал?

– Нет-нет, сами. Все нормально. Втыка не было, ведь Григорий Викторович (Иванов. – Прим. "СЭ") не приехал (смеется). (Игорь НОВИКОВ)