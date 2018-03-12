Владимир Ильин: "Могу сравнить себя с Варди"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин подтвердил, что прошлым летом им интересовался "Зенит". При этом футболист отметил, что ему комфортно в нынешней команде, а его цели – попадание в еврокубки и завоевание чемпионского титула.

– Летом было много разговоров о том, что вы можете вернуться в "Зенит". Почему этот трансфер так и не состоялся? – вопрос "Известий" Ильину.

– Честно говоря, я не знаю всей ситуации, потому что старался не лезть в эту историю. Клубы между собой что-то обсуждали, но я не вникал. У меня контракт с "Уралом", и я игрок этой команды.

– Но все-таки вы воспитанник "Зенита". Расстроились, что сделка не состоялась?

– Нет, мне комфортно в "Урале", поэтому никаких расстройств не было.

– В будущем есть цель вернуться в родной клуб?

– У меня есть цель подняться как можно выше и для меня не столь принципиально сделать это именно в составе "Зенита". Почему бы не занять шестое место с "Уралом" и не попасть с ним в Лигу Европы? Это моя главная задача – попасть в еврокубки, сыграть в Европе.

– Недавно вы читали книгу форварда сборной Англии Джейми Варди. Можете сравнить себя с этим футболистом?

– Конечно, могу. Его книга называется "Из ниоткуда". Так можно и обо мне сказать. Как и Варди, я выбрался из ниоткуда, играл в низших лигах и постепенно продвигался к премьер-лиге без помощи агентов, только за счет своих способностей.

– Получается, что для полного повторения его судьбы вам осталось только…

– Привести "Урал" к чемпионству? Да, согласен. Чтобы полное соответствие было.