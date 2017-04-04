Владимир Ильин: "Мне по силам стать лучшим бомбардиром "Урала"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин подчеркнул, что не ожидал от себя серьезной результативности сразу после перехода в клуб из Екатеринбурга, информирует Znak.com. 24-летний форвард перешел в "Урал" минувшей зимой из "Кубани", и в пяти матчах за новый клуб забил три гола.

– Вы уже забили три гола, столько же, сколько Роман Павлюченко с начала сезона. Ожидали от себя такой резвый старт?

– Не могу сказать, что ожидал. Готовился к сезону, качественно провел сборы, делал все для такого результата. Сейчас не хочется останавливаться на достигнутом, нужно продолжать в том же духе.

– В первом интервью клубу вы сказали, что дебютировали эффектно, но тогда у вас был только один забитый гол, а сейчас прошло совсем немного времени – и уже три. Получается, ваш дебют суперэффектный?

– Можно так сказать, мой дебют получился действительно очень хорошим.

– Сможете стать лучшим бомбардиром клуба в первом же сезоне?

– Почему нет? Мне все по силам. Старт отличный, главное – не расслабляться, хорошо работать на тренировках, самому дорабатывать и продолжать в том же духе.

– Какой из ваших трех голов считаете самым красивым?

– "Рубину", конечно. На втором месте мой гол "Анжи".

– Когда вы забивали махачкалинцам, показалось, что Бикфалви, который бил через себя, может вам помешать...

– На самом деле я видел, что он прыгает и пытается бить через себя, и понимал, что, скорее всего, сейчас получу удар по лицу ногой. Но я смело сунул голову и подумал – будь что будет. Надо было пробить по мячу, а там посмотрим – попадет по лицу или нет. Но получилось удачно – он вовремя ногу убрал. Гол получился просто отличным!

– В вас чувствуется азарт, после каждого из забитых голов вы всегда так эмоционально реагируете...

– У меня такой взрыв эмоциональный происходит, себя уже не контролируешь, можно все что угодно сделать – ощущения после забитых голов неописуемые.