Владимир Ильин: "Мне кажется, "Краснодар" нас чуть побаивается"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после ничьей против "Краснодара" (1:1) в матче 4-го тура премьер-лиги заявил, что пенальти в ворота его команды в концовке встречи не было. Футболист не считает, что игры с краснодарским клубом являются принципиальными для екатеринбуржцев.

– Да, по большому счету, 3 очка – это большая разница, нежели одно, – сказал Ильин.

– С пенальти согласны?

– Сейчас на повторе посмотрели все. Думаю, большинство будет с ним не согласно. Очевидно, что пенальти не было.

– Погода повлияла?

– Тяжело. В Екатеринбурге было максимум 24, тут – 36. Естественно, погода вносит свои коррективы, но не только нам было тяжело. Мы играли в равных условиях. Но думаю, было видно, что игроки немного истощены, особенно во втором тайме.

– За счет чего удалось победить "Краснодар"?

– Мы делали большую ставку на "стандарты". В принципе почти все срослось так, как планировали. Не дотерпели буквально пару секунд.

– Матчи с "Краснодаром" становятся для вас принципиальными? Всегда невероятно развиваются.

– Не то чтобы принципиальными, просто чувствуется, что у нас получается играть с этой командой. Мне кажется, "Краснодар" нас чуть побаивается, как бы это странно ни казалось (улыбается). (Екатерина ПОТАПОВА)