Владимир Ильин: "Матч с "Зенитом" будет для меня особенным"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин признался, что с нетерпением ждет матча против "Зенита", так как родился в Санкт-Петербурге. 24-летний россиянин перебрался в екатеринбуржскую команду из "Кубани" этой зимой, а в минувшие выходные стал автором победного гола в ворота "Рубина".

– Конечно, для меня матч с "Зенитом" будет особенным ("Урал" сыграет с "Зенитом" в 24-м туре. - Прим. "СЭ"), – цитирует пресс-служба клуба Ильина. – Хотя для меня сейчас все матчи особенные, я каждого из них очень жду, ведь провожу первый сезон в премьер-лиге. Каждый матч жду с нетерпением!

– Ожидал, что так эффектно дебютируешь в "Урале"?

– Хотел, чтобы так было, работал для этого. У нас была задача выиграть в Краснодаре. А у меня, как у нападающего, была задача забить. Получилось удачно: и индивидуальная, и командная задачи были выполнены.