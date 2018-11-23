Владимир Ильин: "Кулаков сам не понимает, как ему удалось забить"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" признался, что не помнит, когда защитник Денис Кулаков забивал на тренировках уральской команды. 32-летний украинский правый защитник забил дальним ударом с угла штрафной после передачи с левого фланга.

– Кулаков почти не бьет на тренировках, а тут выдал такое, - признался Ильин. – Сейчас он сам не понимает, как ему удалось забить (смеется). "Локомотив" активно начал матч и задушил нас. В какой-то момент "Уралу" удалось исправить ситуацию. Будем стараться навязывать свою игру во втором тайме.

СЭ проводит текстовую трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".