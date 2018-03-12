Владимир Ильин: "Когда приезжает лидер, хочется отобрать у него очки"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин перед матчем 22-го тура чемпионата России против идущего на первом месте "Локомотива" отметил, что его команде не нужна дополнительная мотивация. В мае 2017 года "Урал" проиграл железнодорожникам в финале Кубка России, а сам матч запомнился массовой потасовкой игроков.

– Мотивация растет не столько из-за финала Кубка, сколько из-за того, что они сейчас идут на первом месте, – приводят "Известия" слова Ильина. – Когда приезжает лидер чемпионата – в данном случае это "Локомотив" – естественно, мы хотим отобрать у него очки, и каких-то дополнительных факторов для мотивации уже не нужно.

– Тот финал запомнился неприятной стычкой игроков "Урала" с форвардом "Локо" Ари. После этого он ни разу не посетил Екатеринбург. Стоит ли бразильцу опасаться поездки на Урал?

– Нет, конечно. Все уже забыли об этой ситуации, обиды давно прошли.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится 12 марта, начало в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.