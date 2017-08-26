Владимир Ильин: "Доставляй мы чаще мяч в штрафную "Локомотива", могли бы сравнять"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин в интервью "СЭ" подвел итоги матча с "Локомотивом" (1:2) в 8-м туре чемпионата России. В частности, он отметил, что в атаке у его команды мало что получалось.

– Без партнеров по атакующей линии (Портнягин пропускал игру по условиям арены, Лунгу на днях был продан. – Прим. "СЭ") было непросто впереди?

– Да, конечно, было тяжело. Можно сказать, бегал один, отделенным от команды. В атаке мало что получалось, немного было подач, нечасто доставляли мяч вперед. Часто не везло.

– Чего не хватило в концовке матча?

– Шансы были, но мы не смогли создать навал. Мяч катали поперек, но очень мало подавали в штрафную. Как только их делали, сразу создавались опасные моменты. Дважды бил Рома Емельянов, Чантурия. Если бы чаще мяч доставляли в штрафную, могли бы сравнять.

– Почему не увидели целостной игры от "Урала"?

– Возможно, сказалась ротация. К тому же "Локомотив" – качественная команда, и нам не давали быстро атаковать. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"