Владимир Хашиг: "Видеоповторы не повлияют на продолжительность матчей"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина в эксклюзивном интервью "СЭ" о введении видеоповторов для команд во время матча. По его словам, это не повлияет на продолжительность матчей, но поможет избежать субъективности в решениях.

- В интервью "СЭ" Сергей Прядкин рассказал о возможности введения системы повторов "видеогол". Как относитесь к вероятности такого нововведения?

- Я только "за"!

- Введение такой системы говорит о недоверии к судьям?

- Нет. Но зачем включать человеческий фактор, когда технические возможности позволяют уйти от субъективных решений.

- Как считаете, на длительности матчей это как-то отразится?

- Нет. (Любовь КОНЯЕВА)