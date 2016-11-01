Владимир Хашиг: "Видеоповторы не повлияют на продолжительность матчей"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина в эксклюзивном интервью "СЭ" о введении видеоповторов для команд во время матча. По его словам, это не повлияет на продолжительность матчей, но поможет избежать субъективности в решениях.
- В интервью "СЭ" Сергей Прядкин рассказал о возможности введения системы повторов "видеогол". Как относитесь к вероятности такого нововведения?
- Я только "за"!
- Введение такой системы говорит о недоверии к судьям?
- Нет. Но зачем включать человеческий фактор, когда технические возможности позволяют уйти от субъективных решений.
- Как считаете, на длительности матчей это как-то отразится?
- Нет. (Любовь КОНЯЕВА)
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Видео повторы нужны , Рубин подаёт - Крицюк на полтора метра заходит в ворота с мячом - видео повтора нет .
12:57