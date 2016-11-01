11:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Хашиг: "Видеоповторы не повлияют на продолжительность матчей"

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Сергей ПРЯДКИН.Сергей Прядкин: "Если РФС согласится, клубы смогут использовать два-три видеоповтора за матч"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина в эксклюзивном интервью "СЭ" о введении видеоповторов для команд во время матча. По его словам, это не повлияет на продолжительность матчей, но поможет избежать субъективности в решениях.

- В интервью "СЭ" Сергей Прядкин рассказал о возможности введения системы повторов "видеогол". Как относитесь к вероятности такого нововведения?

- Я только "за"!

- Введение такой системы говорит о недоверии к судьям?

- Нет. Но зачем включать человеческий фактор, когда технические возможности позволяют уйти от субъективных решений.

- Как считаете, на длительности матчей это как-то отразится?

- Нет. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Видео повторы нужны , Рубин подаёт - Крицюк на полтора метра заходит в ворота с мячом - видео повтора нет .

12:57

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