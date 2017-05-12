Владимир Хашиг: "У Мамаева нет проблем со здоровьем"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев тренируется в общей группе. Мамаев получил травму бедра в октябре 2016 года, из-за которой пропустил пять месяцев. Впервые после повреждение хавбек вышел на поле в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" (1:2) 9 марта. Однако на матчи с "Амкаром" (27 апреля), "Анжи" (1 мая) и "Оренбургом" (7 мая) игрок не попадал в заявку.

– С Мамаевом все хорошо, он занимается в общей группе. Проблем со здоровьем нет, – цитирует ТАСС Хашига.