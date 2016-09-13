Владимир Хашиг: "Сколько Шалимов будет возглавлять "Краснодар" - покажет время"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг отметил, что свой шанс после ухода из команды главного тренера Олега Кононова получит Игорь Шалимов, ставший и.о. наставника "быков". Напомним, что сегодня Кононов подал в отставку с поста главного тренера команды.

– Игорь Шалимов принял команду. Вы видите его в будущем главным тренером или ищите другие варианты?

– Клуб ни с кем переговоры не вел и не ведет сейчас. Сейчас наш главный тренер – Игорь Михайлович Шалимов. Сколько он будет на этом посту, покажет время.

– В силу перемен клуб меняет задачи?

– Задачи из года в год одни и те же – показывать хороший футбол и побеждать в каждом матче.

– Одной из причин неудач на старте стали многочисленные травмы игроков, не так ли?

– Без травм невозможно, это часть футбольной жизни. Такое количество повреждений, которое мы получили в августе, никому из клубов не желаем. Но что делать, надо это преодолеть. У нас остались в лазарете только двое.

– Когда планируете ввести в строй стадион?

– 9 октября планируется игра сборной России и Коста-Рики. Затем нам предстоит домашним матч в Лиге Европы с "Шальке". Мы направили запрос в УЕФА, хотим провести его на новой арене. (Сергей ЕГОРОВ)