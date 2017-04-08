Владимир Хашиг: "РФПЛ надо расширять минимум до 18 клубов"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг отметил, что для такой большой страны, как Россия, есть возможность увеличить число участников премьер-лиги до 18 команд. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона. По его словам, это должно повысить общий уровень лиги, а также позволит турниру быть более стабильным в финансовом плане.

– Мое личное мнение – я за расширение, – цитирует ТАСС Хашига. – Понятно, что есть финансовые проблемы, структурные, материально-технические, но в идеале я за расширение. Для такой большой страны есть возможность расширить как минимум до 18 команд.