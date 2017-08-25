Владимир Хашиг – о Шалимове: "Вопрос смены главного тренера в "Краснодаре" не обсуждается"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что главный тренер Игорь Шалимов останется на занимаемой должности. По его словам, вопрос смены специалиста после поражения от "Црвены Звезды" в 4-м отборочном раунде Лиги Европы (1:2 в Белграде после победы 3:2 на своем поле) и невыхода в групповой раунд не обсуждается.

– Как вы оцениваете результат прошедшего матча и в целом тот результат, который достигнут командой с начала этого сезона? – вопрос Хашигу.

– Нам не удалось пройти без потерь последний отрезок, в течение которого мы сыграли 10 матчей за 33 дня, и результат вчерашней игры нас, конечно, расстроил. Проигрыш в Белграде и вылет из Лиги Европы, безусловно, болезненный удар для нас. Каждый год мы начинали выступление в этом турнире с ранних стадий, и этот сезон не стал исключением. Такое большое количество игр и перелетов не могли не сказаться на физической форме футболистов. Чемпионат России – это очень серьезный турнир, слабых соперников в нем давно уже нет. И проводя два, а то и три матча в неделю, играть против соперника, находящегося в недельном игровом цикле, нелегко.

– После игры в прессе и соцсетях опять заговорили о роли главного тренера Игоря Шалимова и его дальнейшей судьбе в "Краснодаре"…

– Вопрос смены тренера не обсуждается. Шалимов продолжит работать дальше. Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл – смени тренера! Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Хотя нам иногда кажется, что от нас хотят многого и сразу. Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола.

Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание – это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришел из нашей академии. Они, вполне возможно, не будут получать достаточной игровой практики в первой команде, и поэтому с ними должна вестись дополнительная интенсивная работа.