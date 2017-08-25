Владимир Хашиг – о Шалимове: "Вопрос смены главного тренера в "Краснодаре" не обсуждается"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что главный тренер Игорь Шалимов останется на занимаемой должности. По его словам, вопрос смены специалиста после поражения от "Црвены Звезды" в 4-м отборочном раунде Лиги Европы (1:2 в Белграде после победы 3:2 на своем поле) и невыхода в групповой раунд не обсуждается.
– Как вы оцениваете результат прошедшего матча и в целом тот результат, который достигнут командой с начала этого сезона? – вопрос Хашигу.
– Нам не удалось пройти без потерь последний отрезок, в течение которого мы сыграли 10 матчей за 33 дня, и результат вчерашней игры нас, конечно, расстроил. Проигрыш в Белграде и вылет из Лиги Европы, безусловно, болезненный удар для нас. Каждый год мы начинали выступление в этом турнире с ранних стадий, и этот сезон не стал исключением. Такое большое количество игр и перелетов не могли не сказаться на физической форме футболистов. Чемпионат России – это очень серьезный турнир, слабых соперников в нем давно уже нет. И проводя два, а то и три матча в неделю, играть против соперника, находящегося в недельном игровом цикле, нелегко.
– После игры в прессе и соцсетях опять заговорили о роли главного тренера Игоря Шалимова и его дальнейшей судьбе в "Краснодаре"…
– Вопрос смены тренера не обсуждается. Шалимов продолжит работать дальше. Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл – смени тренера! Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Хотя нам иногда кажется, что от нас хотят многого и сразу. Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола.
Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание – это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришел из нашей академии. Они, вполне возможно, не будут получать достаточной игровой практики в первой команде, и поэтому с ними должна вестись дополнительная интенсивная работа.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=129723
L Osokin
Шалимов Уралан тренировал, а потом Уралан исчез, напоследок изрыгнув Слуцкого...
19:55
mikeV
Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл – смени тренера! ---- вообще-то это любимая игра владельцев клубов, а не болельщиков
19:44
Serenky25
Надо поднимать с колен женский футбол (опыт у него есть). Сейчас в ЖФ лиге много команд. И даже "Челси". Поэтому Игорь! На тебя одна надежда.
19:41
alur66
А ЗРЯ. Тренер то в КРАСНОДАРЕ не ФИЗРУК даже-а просто ДНО-ДНИЩЕ.
19:31
Serenky25
DENsid____+100500
19:30
DENsid
А зря ! Шалимов очень слабый тренер, хотя в действительности Галицкому пора задуматься над сменой практически всех ключевых позиций в клубе. Сейчас это путь в никуда, развития в клубе никакого, отметить можно лишь молодых ребят из академии.
19:26