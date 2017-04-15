13:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Хашиг: "Не думаю, что внесоревновательные проверки повлияют на "Краснодар"

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Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг выразил мнение, что введение внесоревновательного допинг-контроля не должно повлиять на его команду. Ранее стало известно, что Антидопинговое агентство Великобритании проведет внесоревновательную допинг-проверку команд премьер-лиги.

- Не думаю, что это как-то повлияет на нас, здесь вопрос к профессиональным качествам самого футболиста, - цитирует ТАСС Хашига. - Но еще нужно, конечно, понять, как это будет происходить, тогда уже можно будет говорить более предметно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4185709

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