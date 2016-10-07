08:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Хашиг: "Иванов сам написал заявление об уходе, это решение нужно уважать"

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Андрей БУДОГОССКИЙ (справа) может заменить Валентина ИВАНОВА в должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.Почему ушел Валентин Иванов

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг отметил важность понимания логики принятия решений арбитров в матчах чемпионата России. По его словам, необходимо, чтобы был единый стиль судейства.

- Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

- Валентин Иванов сам написал заявление об уходе, это личное решение. И его необходимо уважать.

- Как оцените судейство в премьер-лиге в последние годы?

- Самое главное в судействе, чтобы была понятна логика принятия решений арбитрами. Должен быть единый стиль судейства, чтобы футболисты и тренеры понимали, почему принято то или иное решение. (Сергей АСТАХОВ)

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